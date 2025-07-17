Російський дрон знищив усе майно театру "Арабески" в Харкові

Про це повідомили на сторінці театру у facebook.

Внаслідок удару російського безпілотника по будівлі все майно театру "Арабески" згоріло, включно з декораціями, реквізитом, костюмами, апаратурою та сценічним одягом.

"У мене стислося серце, коли я це побачила, бо це не просто майно - це життя за 30 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього були пропозиції створити виставку, передати костюми до музею або ж віддати театральному факультету.