Російський дрон знищив усе майно театру "Арабески" в Харкові
У ніч на 16 червня російський безпілотник влучив у будівлю харківського театру "Арабески", внаслідок чого всі декорації, реквізит і апаратура згоріли
Про це повідомили на сторінці театру у facebook.
Внаслідок удару російського безпілотника по будівлі все майно театру "Арабески" згоріло, включно з декораціями, реквізитом, костюмами, апаратурою та сценічним одягом.
"У мене стислося серце, коли я це побачила, бо це не просто майно - це життя за 30 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цього були пропозиції створити виставку, передати костюми до музею або ж віддати театральному факультету.
- 15 липня російські війська запустили ударні безпілотники по території України. У Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих.
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