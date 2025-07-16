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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія атакувала Україну дронами і балістикою: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі, у Вінниці влучання в обʼєкти інфраструктури
Оновлено

Росія атакувала Україну дронами і балістикою: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі, у Вінниці влучання в обʼєкти інфраструктури

Марія Музиченко
16 липня, 2025 середа
06:07
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

У вівторок ввечері, 15 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Атака на Вінницю

Перша заступницю голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила в facebook, що в місті зафіксовані влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Чотири людини поранені.

Атака на Харків

Станом на 23:15 голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше восьми ударів по місту.

Згодом він поінформував, що за попередніми даними влучання зафіксували в Київському районі міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією ворог атакував цивільне підприємство. На місці влучань виникла пожежа.

"Лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів в місті. Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БПЛА типу "Герань-2", - написав Синєгубов о 23:37.

Станом на 23:45 стало відомо, що внаслідок атаки двоє людей постраждало. Медики надають їм необхідну допомогу.

О 0:7 кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Ситуація в Кривому Розі

О 23:11 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що Кривий Ріг перебуває під ракетною атакою. Згодом він заявив також про масовану атаку "шахедів". за його словами, вже понад 10 "приходів" та понад 10 "шахедів" ще в повітрі. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого спалахнула пожежа, за попередніми даними, є постраждалі. Про це голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив у телеграмі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах, додав посадовець.
 

"Вже близько 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста. Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", - звітував про ситуацію Вілкул о 0:41.

Кривий Ріг зазнав безпрецедентної комбінованої атаки — одночасно було випущено 28 дронів Shahed і балістичну ракету, повідомив Вілкул.

Унаслідок обстрілу зруйновано промислове підприємство. За словами Вілкула, втрат серед персоналу немає, оскільки працівники перебували в укриттях.

Однак поранення дістав 17-річний юнак — у нього важке поранення черевної порожнини, лікарі борються за його життя.

Внаслідок атаки у місті:

  • порушено електропостачання в кількох районах — триває відновлення;
  • водопостачання забезпечується за допомогою генераторів, стабілізація ситуації займе час;
  • виникло кілька пожеж, які наразі локалізуються.

Рух дронів

Станом на 19:54 ПС попередили Сумську область про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Згодом групи дронів зафіксували на Сумщині через Шостку у напрямку Чернігівщини. 

О 20:51 БПЛА прямували з Сумщини повз Конотоп, Буринь.

О 21:04 ПС повідомили, що більшість дронів рухаються з Сумщини повз Ромни у напрямку Полтавщини.

Станом на 21:13 нові групи безпілотників зафіксували курсом через Запоріжжя в напрямку Дніпровщини.

О 21:40 ПС попередили про рух БПЛА у напрямку Кривого Рогу.

Згодом декілька груп дронів помітили у напрямку Миргорода.

О 21:50 безпілотники прямували через Дніпровщину курсом на Кіровоградську область.

 Нові групи БПЛА о 22:16 зафіксували на Харківщині повз Вовчанськ у південному напрямку.

Станом на 22:33 дрони рухались на таких напрямках:

  • Харківщина: курсом на Шевченкове та Ізюм. 
  • Чернігівщина: курсом на Чернігів, Мену, Прилуки, Ніжин, Борзну. 
  • Дніпровщина: повз Кам'янське, Нікопольський та Кременчуцький райони курсом на захід.
  • Сумщина: повз Конотоп, Ромни та Охтирку. 
  • Полтавщина: курсом на Полтаву, Кременчук, Хорол, Нові Санжари та Кобеляки. 
  • Черкащина: декілька груп на Чигирин. 
  • Кіровоградщина: курсом на Кропивницький, Новгородку та Компаніївку.

О 22:50 ПС попередили про безпілотники у напрямку Дніпра.

О 23:03 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Станом на 23:27 декілька груп зафіксували на півночі Київщини, курсом на Житомирщину. А також безпілотники курсом на Обухів та Велику Димерку.

О 23:47 ПС попередили про рух БПЛА в напрямку Києві зі сходу.

О 00:00 зафіксовано масовий рух ударних БПЛА в різних регіонах України:

• Харківщина: БПЛА рухається повз Слобожанське курсом на Полтавщину.
• Чернігівщина: дрон зафіксовано поблизу Прилук, напрямок — південно-західний.
• Дніпропетровщина: БПЛА пролітають повз Кам’янське, Кривий Ріг, Магдалинівку та Васильківку.
• Сумщина: нові групи "шахедів" рухаються повз Ворожбу у напрямку Ромнів.
• Полтавщина: зафіксовано рух БПЛА у напрямку Черкаської та Дніпропетровської областей.
• Черкащина: декілька груп БПЛА прямують на Чигирин та Драбів.
• Кіровоградщина: зафіксовано проліт БПЛА повз Новомиргород та Хмельове.
• Акваторія Чорного моря: БПЛА курсують у напрямку Одещини.

О 00:26 повідомлено про безпосередню загрозу Черкасам — декілька дронів рухаються у напрямку міста. Мешканців закликано залишатися в укриттях.

О 00:41 на Одещині групи дронів рухаються у напрямку Татарбунар.

Ситуація станом на 02:04:
• Черкащина: БПЛА на підльоті до Шполи, Умані, Жашкова та Звенигородки.
• Полтавщина: дрон зафіксовано поблизу Глобиного — курс на Черкащину.
• Кіровоградщина: рух БПЛА повз Рівне (містечко на півдні області), Смоліне — напрямок на Вінниччину або Черкащину.
• Вінниччина: БПЛА курсує в напрямку Теплика, Чечельника та Козятина.
• Рівненщина → Волинь: один з дронів прямує зі сходу області в напрямку Волинської.

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Теги:
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Україна
Росія
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
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