До кінця березня ЄС планує передати Україні майже 170 тис. боєприпасів, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з лідером європейської дипломатії Жозепом Боррелем заявив, що до кінця березня ЄС планує передати Україні майже 170 тис. боєприпасів
Про це він написав у Х.
Під час розмови Боррель підтвердив повну солідарність ЄС з Україною.
Кулеба подякував йому за його особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років.
"ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки української Формули миру президента Володимира Зеленського. Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке прийняття", - зазначив голова МЗС України.
Він наголосив, що абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди.
"До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тис. боєприпасів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання", - заявив Кулеба.
- 24 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн й обговорив співпрацю в оборонній промисловості та ініціативу Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро.
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