До кінця листопада Україна може почати виробляти до 800 БПЛА-перехоплювачів на добу, – Зеленський

Про це він сказав на брифінгу, цитує Укрінформ.

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 — 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", – заявив президент.

Водночас він акцентував, що після російських прильотів заводи із виробництва зброї відновили свою роботу.

"Тобто ми не втратили на сьогодні жодного виду далекобійної зброї. Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент - ред.), це правда. Але і ми б'ємо по "рускім", – запевнив Зеленський.

За його словами, Київ уже застосовує власні ракети "Фламінго" і "Нептун".