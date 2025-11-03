"Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Покровськ - ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", - заявив президент.

За його словами, у місті зараз від 260 до 300 російських військових, там працює 425-й окремий штурмовий полк.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили ситуацію в Купʼянську, де, за його словами, залишаються близько 60 окупантів. Він додав, що дати операції вже визначені, проте їх не розголошуватимуть.

Як поінформував президент, на Лиманському та Краматорському напрямках змін немає. У Костянтинівці тривають бої, ситуація стабільна, операція в Добропіллі продовжується.

"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленнях, по всіх ознаках розуміємо", - наголосив він.

На Новопавлівському напрямку, за словами Зеленського, ситуація без змін, ЗСУ ведуть бої з окупантами в шести населених пунктах.