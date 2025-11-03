Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську

"Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську

Марія Музиченко
3 листопада, 2025 понедiлок
19:42
Війна з Росією Володимир Зеленський

У понеділок, 3 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що близько третини боїв та половина використання ворогом КАБів відбувається у Покровську

Зміст

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Покровськ - ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", - заявив президент.

За його словами, у місті зараз від 260 до 300 російських військових, там працює 425-й окремий штурмовий полк.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили ситуацію в Купʼянську, де, за його словами, залишаються близько 60 окупантів. Він додав, що дати операції вже визначені, проте їх не розголошуватимуть.

Читайте також: Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами

Як поінформував президент, на Лиманському та Краматорському напрямках змін немає. У Костянтинівці тривають бої, ситуація стабільна, операція в Добропіллі продовжується.

"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленнях, по всіх ознаках розуміємо", - наголосив він.

На Новопавлівському напрямку, за словами Зеленського, ситуація без змін, ЗСУ ведуть бої з окупантами в шести населених пунктах.

  • Станом на 3 листопада Сили оборони зупинили просування росіян на півночі Покровська, триває зачистка міста. У Мирнограді оборону посилили додатковими силами, ведеться ліквідація ворога.
