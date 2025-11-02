Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
Сили оборони України завдали кілька влучних і важких ударів по російських військах у Куп’янську, що призвело до затримки їхнього наступу
Про це в етері марафону "Єдині новини" заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова, передає Укрінформ.
За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, проте російські плани захопити центр міста наразі зазнають невдачі.
"На Куп'янському напрямку ситуація залишається непростою, тим не менш російські плани пройти в центр міста зараз зазнають невдачі. Щобільше, там є привід для обережного оптимізму, щодо того що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки непереливки. По них було нанесено декілька влучних та важких ударів, внаслідок чого наступ там зараз загальмувався", — сказав він.
За словами Трегубова, зараз росіяни більше намагаються обходити місто, ніж, як раніше, безпосередньо прориватися з північних районів у центр.
- 31 серпня Трегубов заявив, що звільнення Силами оборони села Мирне є важливою тактичною перемогою, яка дозволила відкинути росіян за ключову трасу під Куп’янськом.
