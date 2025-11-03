ЗСУ зупинили просування росіян на півночі Покровська і не допустили перерізання дороги на Родинське
Станом на 3 листопада Сили оборони зупинили просування росіян на півночі Покровська, триває операція із зачистки міста. У Мирнограді оборону поповнили додатковими силами, триває робота по ліквідації ворога
Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ на сторінці у facebook.
Станом на 13:00 3 листопада українські воїни продовжують операцію із зачистки Покровська. За останні дні Сили оборони забезпечили умови для посилення угруповання військ додатковим особовим складом і технікою.
"Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 2 листопада українські військові загалом ліквідували у місті 19 росіян. ЗСУ продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців для протидії ворогу.
Читайте також: У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою. На підступах до південно-східних околиць міста виявлено близько десяти окупантів, тривають заходи з їх ліквідації.
"Оборона міста вже поповнена додатковими силами. Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації", - підкреслили у ДШВ.
- 1 листопада стало відомо, що у Покровську Донецької області тривають стабілізаційні заходи за участі Головного управління розвідки Міноборони України.
- Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що наразі триває комплексна операція зі ліквідації та витіснення загарбників із Покровська, і оточення міста немає.
