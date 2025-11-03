ЗСУ зупинили просування росіян на півночі Покровська і не допустили перерізання дороги на Родинське

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ на сторінці у facebook.

Станом на 13:00 3 листопада українські воїни продовжують операцію із зачистки Покровська. За останні дні Сили оборони забезпечили умови для посилення угруповання військ додатковим особовим складом і технікою.

"Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 листопада українські військові загалом ліквідували у місті 19 росіян. ЗСУ продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців для протидії ворогу.

Ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою. На підступах до південно-східних околиць міста виявлено близько десяти окупантів, тривають заходи з їх ліквідації.

"Оборона міста вже поповнена додатковими силами. Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації", - підкреслили у ДШВ.