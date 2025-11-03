У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Ворожі ДРГ дуже складно зачищати у місті. Крім цього, російські вояки не скрізь себе виявляють, дотримуються певних вказівок: маскуються, не вступають у стрілецький контакт, хаотично розміщуються та переміщуються
Про це в етері Еспресо розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав "Лютий".
"Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована. Звичайно, є наміри у нашого командування відновити положення та сталу лінію, але, на жаль, купа ДРГ просочується і завдає хаосу в наші порядки, логістику. Дуже багато підрозділів зайшло працювати, їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати", - зауважив командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша".
За його словами, дуже складно зачищати ДРГ у місті, бо майже нереально заглянути в кожну нору та щілину і виявити ворогів.
"Російські вояки не скрізь себе виявляють, дотримуються різних вказівок, маскуються. Коли вони бачать, припустимо, групу, то не вступають у стрілецький контакт, наші проходять в надії, що противника не виявлено. Частішають випадки, коли проводиться ефективна зачистка і знищується ворог, де виявляв себе раніше. Але на даний час окупанти все одно хаотично переміщуються по місту і їх дуже багато", - прокоментував "Лютий".
- 1 листопада повідомлялося, що у місті Покровськ Донецької області тривають стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
