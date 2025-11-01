У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
Спецпідрозділи й авіація ГУР МО розпочали десантну операцію в Покровську. ЗМІ пишуть, що керівник розвідки Кирило Буданов перебуває на місці й керує операцією особисто
Про це повідомили Суспільне й "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела в Силах оборони.
За словами співрозмовників видань, штурмовики української розвідки увійшли в райони Покровська, які окупанти оголошували нібито захопленими.
Джерела розповіли: до операції залучили кілька вертольотів, а керує нею на місці особисто Буданов.
- 29 жовтня Сили оборони знищили російський прапор, який окупанти встановили зранку на стелі "Покровськ".
- Вранці 31 жовтня DeepState писав, що російські окупаційні війська просунулися у Покровську на Донеччині та в кількох населених пунктах Запорізької області
