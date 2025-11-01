Про це повідомили Суспільне й "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела в Силах оборони.

За словами співрозмовників видань, штурмовики української розвідки увійшли в райони Покровська, які окупанти оголошували нібито захопленими.

Джерела розповіли: до операції залучили кілька вертольотів, а керує нею на місці особисто Буданов.