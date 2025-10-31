Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
Станом на п'ятницю, 31 жовтня, російські окупаційні війська просунулися у Покровську на Донеччині та в кількох населених пунктах Запорізької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За оновленими даними мапи бойових дій, окупанти мали територіальні здобутки в районі Покровська (Донецька область), а також у населених пунктах Успенівка, Новомиколаївка та поблизу Новогригорівки в Пологівському районі Запорізької області.
"Ворог просунувся у Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лиману в Покровському районі.
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
- 29 жовтня Сили оборони знищили російський прапор, який окупанти встановили зранку на стелі "Покровськ".
