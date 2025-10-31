Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За оновленими даними мапи бойових дій, окупанти мали територіальні здобутки в районі Покровська (Донецька область), а також у населених пунктах Успенівка, Новомиколаївка та поблизу Новогригорівки в Пологівському районі Запорізької області.

"Ворог просунувся у Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лиману в Покровському районі.

фото: скриншот

фото: скриншот

фото: скриншот