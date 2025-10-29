Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", - зазначається у повідомленні.

Як підкреслив проєкт, ситуація в місті залишається напруженою - противник продовжує виснажувати піхоту, а Сили оборони роблять усе можливе, щоб завдати йому якнайбільших втрат.

"Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало росіян", - додав DeepState.