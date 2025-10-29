Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
У середу, 29 жовтня, Сили оборони України знищили російський прапор, який окупанти встановили зранку на стелі "Покровськ"
Про це повідомляє DeepState.
"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", - зазначається у повідомленні.
Як підкреслив проєкт, ситуація в місті залишається напруженою - противник продовжує виснажувати піхоту, а Сили оборони роблять усе можливе, щоб завдати йому якнайбільших втрат.
"Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало росіян", - додав DeepState.
- Станом на 29 жовтня, російські окупанти продовжують просування в Покровськ. На південних околицях міста зайшли і закріпилися ворожі пілоти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе