РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState

Про це пише DeepState.

"Наразі, за нашою інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність… Часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті", – йдеться в повідомленні.

На південних околицях Покровська російські пілоти змогли зайти й облаштуватися, додають аналітики.

Водночас зазначено: в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста ворог зламав логістику.

"Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", – пише DeepState.

У матеріалі зазначають: "Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися".

"З часом слабке місце було знайдене — Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська", – зауважив проєкт.

Згодом DeepState поінформував, що ворог просунувся у Покровську та поблизу Червоного Лиману на Донеччині, а також зафіксували просування поблизу Привілля на Дніпровщині.