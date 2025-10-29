Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState
Оновлено

РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState

Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
12:17
Війна з Росією Покровськ

Російські окупанти продовжують просочуватися в Покровськ. На південних околицях міста зайшли та облаштувалися ворожі пілоти

Зміст

Про це пише DeepState.

"Наразі, за нашою інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність… Часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті", – йдеться в повідомленні.

На південних околицях Покровська російські пілоти змогли зайти й облаштуватися, додають аналітики.

Водночас зазначено: в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста ворог зламав логістику.

"Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", – пише DeepState.

У матеріалі зазначають: "Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися".

"З часом слабке місце було знайдене — Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська", – зауважив проєкт.

Згодом DeepState поінформував, що ворог просунувся у Покровську та поблизу Червоного Лиману на Донеччині, а також зафіксували просування поблизу Привілля на Дніпровщині.

  • Напередодоні угрупування військ "Схід" повідомило, що російські війська зайшли на околиці Мирнограду на Покровському напрямку, у місті тривають важкі вуличні бої.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Автор Євген Козярін
27 жовтня, 2025 понедiлок
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус
Юрій Ушаков
Автор Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:26
Новини компаній
AB InBev Efes Ukraine
AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива
12:05
OPINION
Трамп і Сі: Війна в Україні навряд чи буде серед перших тем зустрічі у Сеулі
11:58
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У трьох регіонах України є знеструмлені споживачі: ситуація в енергосистемі 29 жовтня
11:49
Оновлено
Мирноград
Угруповання військ "Схід" назвало обмовкою інформацію, що росіяни зайшли в Мирноград
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні
11:26
Ексклюзив
путін
Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян
11:26
погода осінь
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:44
У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області
10:36
Ексклюзив
У львівському підрозділі БпЛА "Тінь Лева" оголосили набір добровольців
Етапи навчання операторів дронів: у НГУ розповіли деталі
10:08
Метт Вітакер
Низка країн зобовʼязалася зробити внески на $2 млрд для ініціативи PURL з допомоги України, – посол США Вітакер
10:07
Оновлено
втрати окупантів
РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
10:01
OPINION
Путінський режим — це "царська" модель, де війна тримає владу
09:35
Оновлено
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру
09:31
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
09:22
Ексклюзив
підземне сховище газу
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
09:02
енергетика
РФ ударила по енергообʼєкту на Одещині: майже 27 тис. домівок залишилися без світла
08:51
Дональд Трамп
Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
08:18
Ексклюзив
Покровськ
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
08:09
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО
07:44
Огляд
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна
07:38
Майк Джонсон
"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
07:31
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Літаки майбутнього: чи доведеться на 150 шведських Gripen чекати десятиліттями. Пояснюємо
07:00
Огляд
вибори у Нідерландах
Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
06:55
ВПК КНДР (Північної Кореї)
КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:53
Путін в Кремлі
"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
00:38
Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК
ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"
2025, вiвторок
28 жовтня
23:40
"Орешник"
У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"
23:00
Ексклюзив
Олег Рибачук
Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук
22:57
Ексклюзив
путін
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
21:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
Більше новин
