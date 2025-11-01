"Оточення чи блокування міст немає": Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді на Донеччині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Знову на фронті. Відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб", - підкреслив Сирський.

Зазначається, що у Покровсько-Мирноградській агломерації Сили оборони стримують наступ противника, який намагається проникнути в житлові райони та перекрити шляхи постачання. Наразі оточення чи блокування міст нема.

В Покровську триває операція з витіснення та ліквідації ворожих сил. За розпорядженням головнокомандувача, у місті працюють зведені групи ССО, ВСП, СБУ та інших оборонних структур, зокрема ГУР МО.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо", - наголосив Сирський.

За його словами, до оборони агломерації залучать додаткові сили, техніку та озброєння, включно з безпілотними системами й БПЛА.