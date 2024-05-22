Допоки Шольц буде канцлером навряд чи Україна отримає Taurus, - аналітик Умланд

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Допоки Шольц буде канцлером Німеччини, то навряд чи відбудеться позитивне рішення щодо Taurus. Тому що він вже зробив багато заяв, що Німеччина не передаватиме цю зброю Україні. Наразі немає шляху, щоб Шольц розвернувся й взяв інший курс щодо цього питання. Глава МЗС Німеччини Бербок немає останнього слова щодо Taurus, це питання вирішує виключно канцлер. Не думаю, що візит Бербок до Києва розв'яже це питання", - пояснив Умланд.

За словами аналітика Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, можливо уявити схему, яку запропонувала Велика Британія.

"Щоб Taurus були передані Великій Британії, а потім вона передасть Україні свої подібні ракети Storm Shadow. Але навряд чи німецькі Taurus з'являться в Україні", - додав Умланд.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, розповідаючи, чому він проти постачання ракет Taurus Україні. Це викликало суспільне обурення.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що в першу чергу партнери, включаючи Німеччину, мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її в Криму.

















