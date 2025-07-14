Допомагали окупантам на Покровському напрямку: за держзраду двох залізничників і доньку настоятеля церкви УПЦ МП засудили на 15 років
За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали троє агентів ФСБ РФ, які допомагали росіянам прориватися до Покровська. Зрадниками виявились двоє працівників Укрзалізниці та донька настоятеля церкви УПЦ МП
Про це повідомляє СБУ.
Як установило розслідування, зловмисники передавали до ФСБ координати Сил оборони, які воюють на найгарячішому напрямку – Покровському. Найбільше ворога цікавили геолокації штабів та запасних командних пунктів, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ до лінії боєзіткнень.
Така інформація була надзвичайно важлива для окупантів, щоб спланувати наступальні операції з метою прориву до Покровська, пояснюють в СБУ.
За матеріалами справи, засудженими є троє жителів Донеччини, які чекали на повну окупацію регіону, про що писали коментарі у телеграм-каналах. Там вони потрапили до уваги російської спецслужби.
Як установили українські спецслужби, одним із них є 43-річний мешканець міста Українськ, який працював на місцевій станції Укрзалізниці, де на замовлення ФСБ шпигував за ешелонами Сил оборони. Наступним його завданням було закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, щоб "перерізати" транспортну логістику ЗСУ в напрямку передової. Утім Служба безпеки завчасно викрила агента і затримала його на етапі підготовки диверсії у травні 2023 року.
Інша засуджена – 22-річна донька настоятеля церкви УПЦ (МП) у Покровському, яка відстежувала для окупантів маршрути руху українських військ. Для цього встановила відеокамеру під куполом храму.
Ще один зловмисник – 34-річний працівник Укрзалізниці з міста Родинське, який передавав до ФСБ локації мостів, якими рухаються колони ЗСУ на східний фронт.
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- У четвер, 10 липня, адвокат із Київщини, який працював на російську спецслужбу та сформував агентурну мережу для збору інформації, отримав 15 років за ґратами.
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