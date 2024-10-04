Допомагав окупантам прориватися до Покровська: СБУ затримала агента російського ГРУ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що в зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ. Також ворог намагався виявити локації логістичних центрів із ремонту військової техніки та розташування складів із боєприпасами Сил оборони.

"У разі отримання розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки бойових операцій", - зазначили в Службі безпеки.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. До уваги російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі "Однокласники".

"За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Отримані відомості він позначками відображав на ґуґл-карті й з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що співробітники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його розвідактивності.

"Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою", - йдеться у повідомленні.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.