ДПСУ розповіла, чи є загроза з боку Білорусі, де досі залишається певна кількість російських військових
Держприкордонслужба заявила, що в Білорусі залишається певна кількість російських військових, але вони здебільшого забезпечують обслуговування техніки
Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"По кордону з Білоруссю ситуація не змінюється. Вона залишається контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб Росія мала якісь сили для того, щоб становити на цей час загрозу", - зазначив він.
За його словами, українська розвідка відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб у разі загрози дати відповідь. Цей напрямок також продовжують укріплювати, зокрема лінії кордону й фортифікації на прикордонних територіях.
"Нагадаю, що Росія свого часу вивела всі свої підрозділи, які проходили там навчання й підготовку, в рамках ротації нових не завела. На території Білорусі залишається певна кількість російських військових, але це більше обслуговуючий персонал, який забезпечує обслуговування техніки", - пояснив речник.
- У середу, 21 лютого, стало відомо, що білоруська армія розпочала модернізацію систем РСЗВ "Ураган", які перебували неподалік кордону України та Польщі.
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