ДПСУ розповіла, чи є загроза з боку Білорусі, де досі залишається певна кількість російських військових

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"По кордону з Білоруссю ситуація не змінюється. Вона залишається контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб Росія мала якісь сили для того, щоб становити на цей час загрозу", - зазначив він.

За його словами, українська розвідка відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб у разі загрози дати відповідь. Цей напрямок також продовжують укріплювати, зокрема лінії кордону й фортифікації на прикордонних територіях.

"Нагадаю, що Росія свого часу вивела всі свої підрозділи, які проходили там навчання й підготовку, в рамках ротації нових не завела. На території Білорусі залишається певна кількість російських військових, але це більше обслуговуючий персонал, який забезпечує обслуговування техніки", - пояснив речник.