Дрони РФ вночі пошкодили два об'єкти енергетичної інфраструктури
Російська армія у ніч проти 18 травня атакувала територію України ударними БПЛА. Унаслідок цього пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури
Про це повідомляє "Укренерго".
Зазначається, що ворожі безпілотники атакували енергетичні об'єкти у східному та центральному регіонах України.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Крім цього, один з об'єктів був пошкоджений у Полтавській області. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали.
- У ніч проти 18 травня російська окупаційна армія запустила 13 ударних БПЛА типу "шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі.
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