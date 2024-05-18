Дрони РФ вночі пошкодили два об'єкти енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що ворожі безпілотники атакували енергетичні об'єкти у східному та центральному регіонах України.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Крім цього, один з об'єктів був пошкоджений у Полтавській області. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали.