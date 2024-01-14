Дронів буде більше: Зеленський анонсував нові пакети допомоги для України

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, сьогодні, 14 січня, Україна почала перемовини з Румунією про гарантії безпеки. Це 9-та держава, з якою ведеться така двостороння робота.

"Загалом перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання - дрони. Дронів буде більше", - заявив президент.

За його словами, також "готуються хороші новини" щодо систем ППО, ракет і засобів радіоелектронної боротьби.

"І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії. Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб обʼєднувати світ", - сказав Зеленський.