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Шольц невдоволений тим, як Макрон підтримує Україну та удари по хуситах Ємену, - Telegraph

14 січня, 2024 неділя
17:02
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Україні та відмови протистояти єменським хуситам

Про це повідомляє Telegraph.

У виданні зазначають, що напруженість у відносинах між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном загрожує зірвати дії ЄС, спрямовані на подолання загрози з боку хуситів у Червоному морі.

Загалом відносини між лідерами є напруженими з таких питань, як енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонна політика та Україна.

У понеділок, 8 грудня, Шольц попередив країни-члени ЄС, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву,  натякаючи на Макрона, чия підтримка значно відстає від підтримки Берліна.

Дипломати побоюються, що напружені відносини можуть завадити Берліну переконати Париж підтримати розширення очолюваної Францією антипіратської місії ЄС в Ормузькій протоці до Червоного моря.

"Відносини наразі не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України, попри те, що говорять про велику гру, і вони мають рацію", - заявив один з дипломатів ЄС.

Після авіаударів США і Великобританії по Ємену, що були відповіддю на загрозу комерційному судноплавству з боку підтримуваних Іраном повстанців, ці удари отримали політичну підтримку з боку членів ЄС - Німеччини, Нідерландів і Данії. 

Але Франція, Італія та Іспанія не підписали спільної заяви на підтримку атак і попередили, що в майбутньому їх може бути більше.

Париж відмовився брати участь в авіаударах або підписати заяву, намагаючись зберегти відносини з Іраном в надії взяти на себе роль посередника в регіоні.

Німеччина наполягає на тому, щоб ЄС розширив очолювану Францією антипіратську місію EMASoH (European Maritime Awareness in The Strait of The Hormuz) в Ормузькій протоці на Червоне море, де хусити використовують дрони та ракети для атак на судна.

Проте, попри німецькі пропозиції надіслати військово-морський корабель для підтримки місії, Париж поки що утримується від відповіді на цей план.

На тлі побоювань щодо кроку Макрона стати посередником у регіоні, Жозеп Борель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, планує запропонувати державам-членам план нової, спеціально розробленої місії ЄС у Червоному морі.

Це передбачатиме розміщення там трьох есмінців або фрегатів щонайменше на рік, і Німеччина, яка прагне розбудови багатосторонньої співпраці для захисту судноплавства і торгівлі, підтримає цю ідею.

  • У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.

Україна
Франція
Німеччина
Ємен
Емманюель Макрон
Олаф Шольц
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