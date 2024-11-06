РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Київщині працювала ППО
Два десятки артсистем, 6 танків і 1250 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
За минулу добу на російсько-українському фронті російські окупаційні війська втратили ще 1250 своїх солдатів та низку одиниць військової техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 702 900 (+1250) осіб,
- танків ‒ 9214 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 592 (+11) од,
- артилерійських систем – 20 170 (+20) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 333 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3588 (+1) од.
Дані уточнюються.
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