Два прямокутники: у Маріуполі помітили рух техніки росіян з новим маркуванням у бік Бердянська

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що у першій половині дня п'ятниці через центр Маріуполя в Бердянський напрям рухалася колона з дев’яти вантажівок, більшість яких була маркована новою позначкою (два прямокутники).



Андрющенко додав, що в Маріуполі та районі військова техніка з подібним маркуванням не базується.

"З’ясовуємо у партнерів можливе базування на території Бердянського або Приморського районів", - наголосив він.

Також у місті зафіксовано зменшення особового складу окупантів у північно-західній частині району. Раданик мера Маріуполя пов'язує це з активізацією боєзіткнень на Вугледарському напрямку.