Два прямокутники: у Маріуполі помітили рух техніки росіян з новим маркуванням у бік Бердянська
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували рух російських вантажівок з боєкомплектом та живою силою у бік Бердянська Запорізької області з новим маркуванням
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що у першій половині дня п'ятниці через центр Маріуполя в Бердянський напрям рухалася колона з дев’яти вантажівок, більшість яких була маркована новою позначкою (два прямокутники).
Андрющенко додав, що в Маріуполі та районі військова техніка з подібним маркуванням не базується.
"З’ясовуємо у партнерів можливе базування на території Бердянського або Приморського районів", - наголосив він.
Також у місті зафіксовано зменшення особового складу окупантів у північно-західній частині району. Раданик мера Маріуполя пов'язує це з активізацією боєзіткнень на Вугледарському напрямку.
- З 6 березня у Маріупольському районі фіксували посилення активізації переміщень російських загарбників, особливо у вечірні години.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе