"Дві старі людини. Важко коментувати": Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "хорошу пропозицію" миру від Путіна

Про це президент України Володимир Зеленський сказав, виступаючи на Варшавському безпековому форумі, трансляція якого велася на YouTube.

Модераторка попросила Зеленського прокоментувати останні заяви самопроголошеного білоруського президента про мирні переговори між Росією і Україною. Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що вони з Путіним обговорювали це питання, і російський диктатор пропонує Україні нібито хороші умови.

"Мені складно якимось чином реагувати на те, що каже Лукашенко. Він живе у своєму світі. Він побудував його й ізолювався. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. І цей дім розміром з цілу країну. Але я хочу, щоб він пам'ятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але Путін іноді навідується і вони там розмовляють — дві старі людини. Важко коментувати", - зауважив президент України.