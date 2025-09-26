Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває з візитом у Росії, заявив, що буцімто хоче поговорити з Володимиром Зеленським
Про це повідомляє російська пропагандистська державна агенція "РИА-Новости".
"Я хотів би, ось поки він [Зеленський]там зустрінеться з Путіним, - він хоче цього, по всіх каналах, ви знаєте, звертається вже публічно, - я б хотів з ним ось просто поговорити. І гадаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультацію. З початку "СВО" я говорив – нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти та домовитися. Домовитись про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитись. Ми домовимось", - заявив Олександр Лукашенко.
Білоруський диктатор також погрожує, що Володимир Зеленський ризикує втратити всю Україну, якщо не погодиться на пропозиції РФ.
"Є на столі хороша пропозиція. Ми з Путіним обговорювали, я не стану про них говорити. Це "президент" сам скаже. Хороша пропозиція. Пропозиції по Україні, які на Алясці, в тому числі були почуті Дональдом Трампом, відвезені до Вашингтона для того, щоб подумати й обговорити. Дуже хороша пропозиція", - йдеться у заяві Лукашенка.
Самопроголошений президент Білорусі також відреагував на слова Володимира Зеленського, що російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища.
"Говорити, заявляти можна все. А якщо Кремль ударить по Банковій, що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися", - каже Лукашенко.
- Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 24 серпня, у День Незалежності України, виступив із "привітанням", у якому побажав українцям "мирного неба" та "справжнього незалежного розвитку".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.9
- Актуальне
- Важливе