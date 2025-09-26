Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським

Про це повідомляє російська пропагандистська державна агенція "РИА-Новости".

"Я хотів би, ось поки він [Зеленський]там зустрінеться з Путіним, - він хоче цього, по всіх каналах, ви знаєте, звертається вже публічно, - я б хотів з ним ось просто поговорити. І гадаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультацію. З початку "СВО" я говорив – нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти та домовитися. Домовитись про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитись. Ми домовимось", - заявив Олександр Лукашенко.

Білоруський диктатор також погрожує, що Володимир Зеленський ризикує втратити всю Україну, якщо не погодиться на пропозиції РФ.

"Є на столі хороша пропозиція. Ми з Путіним обговорювали, я не стану про них говорити. Це "президент" сам скаже. Хороша пропозиція. Пропозиції по Україні, які на Алясці, в тому числі були почуті Дональдом Трампом, відвезені до Вашингтона для того, щоб подумати й обговорити. Дуже хороша пропозиція", - йдеться у заяві Лукашенка.

Самопроголошений президент Білорусі також відреагував на слова Володимира Зеленського, що російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища.

"Говорити, заявляти можна все. А якщо Кремль ударить по Банковій, що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися", - каже Лукашенко.