Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Axios.

Зеленський заявив, що має підтримку президента США Дональда Трампа стосовно ударів по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та заводи з виробництва озброєнь. Він також зазначив, що якщо Україна отримає додаткову далекобійну зброю від США, "ми її використаємо".

Президент наголосив, що Україна не буде атакувати цивільне населення, тому що "ми не терористи". Водночас він дав зрозуміти, що центри російської влади, зокрема Кремль, знаходяться серед можливих цілей.

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Це їм потрібно. Якщо вони не припинять війну, їм це знадобиться в будь-якому разі", - сказав український лідер про чиновників Кремля.