Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не припинить війну, чиновники Кремля мають переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Axios.
Зеленський заявив, що має підтримку президента США Дональда Трампа стосовно ударів по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та заводи з виробництва озброєнь. Він також зазначив, що якщо Україна отримає додаткову далекобійну зброю від США, "ми її використаємо".
Президент наголосив, що Україна не буде атакувати цивільне населення, тому що "ми не терористи". Водночас він дав зрозуміти, що центри російської влади, зокрема Кремль, знаходяться серед можливих цілей.
"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Це їм потрібно. Якщо вони не припинять війну, їм це знадобиться в будь-якому разі", - сказав український лідер про чиновників Кремля.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що Україна не має ракет, наша країна має дрони, що можуть досягати відстані 2000-3000 км.
- Біла Церква
