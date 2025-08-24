Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"

Про це йдеться в заяві Лукашенка, оприлюдненій Telegram-каналом "Пул первого".

Він заявив, що білоруський та український народи завжди жили поруч "у мирі та злагоді", мають "нерозривні кровні зв’язки та спільні цінності".

"Жити поруч у мирі та злагоді з давніх-давен було призначенням білоруського і українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими народами нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою", - наголосив білоруський диктатор.

Лукашенко також запевнив, що Білорусь "залишається відкритою для українців" та нібито налаштована на "конструктивний діалог".

"Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності та справжнього незалежного розвитку", - підсумував він.