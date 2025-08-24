Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 24 серпня, у День Незалежності України, виступив із привітанням, у якому побажав українцям "мирного неба" та "справжнього незалежного розвитку"
Про це йдеться в заяві Лукашенка, оприлюдненій Telegram-каналом "Пул первого".
Він заявив, що білоруський та український народи завжди жили поруч "у мирі та злагоді", мають "нерозривні кровні зв’язки та спільні цінності".
"Жити поруч у мирі та злагоді з давніх-давен було призначенням білоруського і українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими народами нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою", - наголосив білоруський диктатор.
Читайте також: Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
Лукашенко також запевнив, що Білорусь "залишається відкритою для українців" та нібито налаштована на "конструктивний діалог".
"Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності та справжнього незалежного розвитку", - підсумував він.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Незалежності. Він наголосив, що навіть у час війни Україна вистояла і продовжує боротися за свободу та єдність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе