Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності

Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності

Марія Науменко
24 серпня, 2025 неділя
12:04
Світ День Незалежності України

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності. Серед тих, хто надіслав привітання, — президент Литви, прем’єр Швеції, президентка Швейцарії, король Великої Британії, король Нідерландів, лідер Китаю, президент Туреччини, Папа Римський Лев XIV, президентка Єврокомісії, президентка Молдови, та президент Фінляндії

Зміст

Про це світові лідери написали на своїх сторінка у соцмережі Х. Крім того, листи з привітаннями опублікував президент України Володимир Зеленський. 

Привітання від США

Президент США Дональд Трамп привітав Україну з головним державним святом, висловивши підтримку її народу та закликавши до мирного врегулювання війни. Його лист Зеленський розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Шановний пане Президенте! Від імені американського народу висловлюю свої вітання та найщиріші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності", - йдеться у зверненні Трампа.

Він наголосив, що "народ України має незламний дух, а мужність Вашої країни надихає багатьох".

"У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають Вашу боротьбу, шанують Ваші жертви і вірять у Ваше майбутнє як незалежної держави. Настав час покласти край безглуздим вбивствам. Сполучені Штати підтримують переговори, що призведуть до міцного, тривалого миру, який покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Хай Бог благословить Україну", - підсумував американський лідер.

Зеленський подякував Трампу за привітання, зазначивши, що українці вірять, що  "спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України".

Привітання від Туреччини

Також слова привітання виловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, підкресливши значення стратегічного партнерства між двома країнами для регіональної та глобальної стабільності.

"Шановний Президенте, мій дорогий друже" Від імені свого народу та від себе особисто висловлюю найщиріші вітання Вашій Високоповажності та дружньому народу України з нагоди Дня Незалежності України", - наголосив Ердоган.

Лідер Туреччини наголосив на важливості двосторонньої співпраці. 

"Наше всебічне співробітництво, яке сприяє процвітанню наших країн і народів, з кожним роком стає все міцнішим, набуваючи багатовимірного та багатогранного характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має надзвичайно важливе значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях", - підкреслив він.

Глава української держави висловив подяку турецькому лідеру "за мудрі й теплі слова напередодні Дня Незалежності України".

"Шановний Президенте, я цілком з Вами згоден, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною надзвичайно важливе для наших народів, а також для регіональної та глобальної стабільності. Ми вдячні за Ваші особисті зусилля для досягнення миру й сподіваємося на розвиток нашої співпраці в усіх сферах", - наголосив Зеленський.

Привітання від Китаю

Зеленський також оприлюднив привітання з Днем Незалежності України від лідера Китаю Сі Цзіньпіна. У своєму листі він висловив щирі побажання українському народу та підтвердив важливість дружніх відносин між країнами.

Крім того, він підтвердив готовність Китаю працювати над подальшим розвитком двосторонніх відносин "у напрямку стабільного і довгострокового розвитку та забезпечення більшої вигоди для народів обох країн".

"Вдячний за привітання Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з нагоди Дня Незалежності України та підкреслюю нашу зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності й процвітання", - відповів на привітання президент України.

Привітання від Нідерландів

Король Нідерландів Віллем-Александр надіслав Президенту України Володимиру Зеленському привітання з нагоди Дня Незалежності. У листі він висловив найкращі побажання українському народові та підкреслив повагу до його мужності й стійкості.

"Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі. Будьте впевнені, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Скільки буде потрібно", - пообіцяв він.

Натомість Зеленський висловив подяку королю Нідерландів "за його теплі побажання з нагоди Дня Незалежності України".

"Ми дуже цінуємо увагу королівської родини до українського народу, а також усю підтримку Нідерландів та всього нідерландського народу. Разом ми захищаємо наші спільні цінності: свободу, незалежність і справедливість", - зазначив президент.

Привітання від Великої Британії

Також зі святом українців привітав король Великої Британії Чарльз III.

"Шановний пане Президенте! Моя дружина і я щиро вітаємо Вас і народ України з Днем Незалежності. Я продовжую відчувати найглибшу повагу до незламної мужності та духу українського народу. Я сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться у листі короля, опублікованому на сторінці українського президента.

Зеленський подякував королю Чарльзу III за привітання.

"Добрі слова Його Величності – справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни. Ми цінуємо лідерство Великої Британії в підтримці України та нашої справедливої мети – захистити свободу від тиранії та забезпечити тривалий мир в Україні та всій Європі", - наголосив він.

Привітання від Швейцарії

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер надіслала президенту України Володимиру Зеленському привітання з нагоди Дня Незалежності. Вона відзначила стійкість та незламний дух українського народу у складних умовах війни.

"Від імені Федеральної Ради Швейцарії та швейцарського народу маю велику честь висловити Вам та Вашим співгромадянам щирі вітання з нагоди цьогорічного Дня Незалежності України", - наголосила вона.

Президентка підкреслила, що Швейцарія рішуче засуджує війну Росії проти України та готова надати підтримку у сфері гуманітарної допомоги, протимінної діяльності, фінансової допомоги та забезпечення тимчасового притулку для постраждалих. Вона також висловила сподівання на подальше поглиблення партнерства між країнами.

У відповідь Зеленський подякував Швейцарії за привітання та підтримку.

"Дякую за привітання з Днем Незалежності президентці Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Україна цінує підтримку Швейцарії. Ми очікуємо на розширення нашого партнерства в усіх сферах, включаючи політичний діалог, економічну співпрацю та спільні зусилля з побудови мирної та процвітаючої Європи", - написав він.

Новина доповнюється..

 

 

 

Теги:
Новини
Україна
Китай
Молдова
Швейцарія
Туреччина
Нідерланди
Литва
Фінляндія
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Дональд Трамп
День Незалежності
США
Велика Британiя
Мая Санду
Сі Цзиньпін
Урсула фон дер Ляєн
Папа Лев XIV
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Китай
Автор Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
Київ
+18.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
12:01
OPINION
Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні
11:33
Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
11:24
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков
11:19
ЗРК Patriot
Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
11:06
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
11:05
Ексклюзив
У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш
10:39
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:37
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
09:24
Марк Карні
До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
09:15
Партнерський матеріал
Львівський пивоварний завод
Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:11
Пентагон
WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
20:01
OPINION
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV