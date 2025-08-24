Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності

Про це світові лідери написали на своїх сторінка у соцмережі Х. Крім того, листи з привітаннями опублікував президент України Володимир Зеленський.

Привітання від США

Президент США Дональд Трамп привітав Україну з головним державним святом, висловивши підтримку її народу та закликавши до мирного врегулювання війни. Його лист Зеленський розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Шановний пане Президенте! Від імені американського народу висловлюю свої вітання та найщиріші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності", - йдеться у зверненні Трампа.

Він наголосив, що "народ України має незламний дух, а мужність Вашої країни надихає багатьох".

"У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають Вашу боротьбу, шанують Ваші жертви і вірять у Ваше майбутнє як незалежної держави. Настав час покласти край безглуздим вбивствам. Сполучені Штати підтримують переговори, що призведуть до міцного, тривалого миру, який покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Хай Бог благословить Україну", - підсумував американський лідер.

Зеленський подякував Трампу за привітання, зазначивши, що українці вірять, що "спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України".

Привітання від Туреччини

Також слова привітання виловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, підкресливши значення стратегічного партнерства між двома країнами для регіональної та глобальної стабільності.

"Шановний Президенте, мій дорогий друже" Від імені свого народу та від себе особисто висловлюю найщиріші вітання Вашій Високоповажності та дружньому народу України з нагоди Дня Незалежності України", - наголосив Ердоган.

Лідер Туреччини наголосив на важливості двосторонньої співпраці.

"Наше всебічне співробітництво, яке сприяє процвітанню наших країн і народів, з кожним роком стає все міцнішим, набуваючи багатовимірного та багатогранного характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має надзвичайно важливе значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях", - підкреслив він.

Глава української держави висловив подяку турецькому лідеру "за мудрі й теплі слова напередодні Дня Незалежності України".

"Шановний Президенте, я цілком з Вами згоден, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною надзвичайно важливе для наших народів, а також для регіональної та глобальної стабільності. Ми вдячні за Ваші особисті зусилля для досягнення миру й сподіваємося на розвиток нашої співпраці в усіх сферах", - наголосив Зеленський.

Привітання від Китаю

Зеленський також оприлюднив привітання з Днем Незалежності України від лідера Китаю Сі Цзіньпіна. У своєму листі він висловив щирі побажання українському народу та підтвердив важливість дружніх відносин між країнами.

Крім того, він підтвердив готовність Китаю працювати над подальшим розвитком двосторонніх відносин "у напрямку стабільного і довгострокового розвитку та забезпечення більшої вигоди для народів обох країн".

"Вдячний за привітання Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з нагоди Дня Незалежності України та підкреслюю нашу зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності й процвітання", - відповів на привітання президент України.

Привітання від Нідерландів

Король Нідерландів Віллем-Александр надіслав Президенту України Володимиру Зеленському привітання з нагоди Дня Незалежності. У листі він висловив найкращі побажання українському народові та підкреслив повагу до його мужності й стійкості.

"Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі. Будьте впевнені, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Скільки буде потрібно", - пообіцяв він.

Натомість Зеленський висловив подяку королю Нідерландів "за його теплі побажання з нагоди Дня Незалежності України".

"Ми дуже цінуємо увагу королівської родини до українського народу, а також усю підтримку Нідерландів та всього нідерландського народу. Разом ми захищаємо наші спільні цінності: свободу, незалежність і справедливість", - зазначив президент.

Привітання від Великої Британії

Також зі святом українців привітав король Великої Британії Чарльз III.

"Шановний пане Президенте! Моя дружина і я щиро вітаємо Вас і народ України з Днем Незалежності. Я продовжую відчувати найглибшу повагу до незламної мужності та духу українського народу. Я сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться у листі короля, опублікованому на сторінці українського президента.

Зеленський подякував королю Чарльзу III за привітання.

"Добрі слова Його Величності – справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни. Ми цінуємо лідерство Великої Британії в підтримці України та нашої справедливої мети – захистити свободу від тиранії та забезпечити тривалий мир в Україні та всій Європі", - наголосив він.

Привітання від Швейцарії

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер надіслала президенту України Володимиру Зеленському привітання з нагоди Дня Незалежності. Вона відзначила стійкість та незламний дух українського народу у складних умовах війни.

"Від імені Федеральної Ради Швейцарії та швейцарського народу маю велику честь висловити Вам та Вашим співгромадянам щирі вітання з нагоди цьогорічного Дня Незалежності України", - наголосила вона.

Президентка підкреслила, що Швейцарія рішуче засуджує війну Росії проти України та готова надати підтримку у сфері гуманітарної допомоги, протимінної діяльності, фінансової допомоги та забезпечення тимчасового притулку для постраждалих. Вона також висловила сподівання на подальше поглиблення партнерства між країнами.

У відповідь Зеленський подякував Швейцарії за привітання та підтримку.

"Дякую за привітання з Днем Незалежності президентці Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Україна цінує підтримку Швейцарії. Ми очікуємо на розширення нашого партнерства в усіх сферах, включаючи політичний діалог, економічну співпрацю та спільні зусилля з побудови мирної та процвітаючої Європи", - написав він.

Новина доповнюється..