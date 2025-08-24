Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство "Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Марія Науменко
24 серпня, 2025 неділя
10:18
Суспільство

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Незалежності. Він наголосив, що навіть у час війни Україна вистояла і продовжує боротися за свободу та єдність

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Дорогі українці та українки! Дорогий народе! Сьогодні День Незалежності України. Я перебуваю зараз тут, у серці Києва, на майдані Незалежності. І саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива. І чому Майдан – значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ – символ незалежності, її хранитель. Це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей у часи, коли незалежність опиняється під загрозою", - розпочав своє звернення Зеленський.

Він подякував військовим, волонтерам, медикам та всім українцям за мужність і вклад у захист країни. 

"Дякую вам усім. За те, що ми вже пройшли. І за ту Україну, яку ми з вами творимо разом. За ту Україну, якою вона вже є зараз. Яка стала дорослою 24 лютого. Взяла долю у свої руки, взяла у свої руки зброю. Не мала часу вагатися й права боятися. І реально зупинила другу армію світу. І ми будемо про це казати. Будемо, бо це вбиває міф про непереможну російську армію", - наголосив очільник держави.

Зеленський наголосив, що українці щодня доводять свою незалежність та силу, відбиваючи на атаки ворога.

"Коли від ворога ми чуємо щодня: "Немає такої держави, немає такої нації". І коли ми щодня доводимо зворотне. Ми доводимо, що українці є й українці будуть на цій землі, на цій площі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України", - додав він.

Читайте також: День Незалежності України: історія, значення та цінності

Зеленський переконаний: нині Україна змінилась, вона стала сильнішою і поважає себе. За його словами, "Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам". 

"І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б’є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла й тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б’є справедливість. Так само як коли Росія атакує нас щодня, наші мирні міста, наші лікарні, наші школи, вбиває наших цивільних людей, наших дітей, тоді у відповідь вона отримує "Павутину". І так б’є справедливість. Так б’є Україна, коли її закликів до миру не чують. Скільки разів ми пропонували припинення вогню? Скільки разів ми казали: "Ми хочемо тиші, ми прагнемо миру"? Але достойного та всеосяжного, і тому розраховуємо на силу всього світу", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що Україна "ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом". Він наголосив, що майбутнє України вирішуватиме лише вона сама, і світ це визнає та поважає, сприймаючи Україну як рівну.

"Україна, яка може реально за добу зібрати й об’єднати довкола себе лідерів світу. Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи та США і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму й може постояти за себе. А тому Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються. Її місце – за столом, їй не кажуть: "Почекайте за дверима". Їй кажуть: "Вирішувати тільки вам"", - підкреслив він.

Читайте також: "У багатьох депутатів були сльози на очах": Тарас Стецьків про день проголошення незалежності України

Він додав, що сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. 

"Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості. Ми кажемо: "Нам потрібен ЄС". Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі. І такою визнають Україну.
Не бідною родичкою, а сильним союзником", - заявив Зеленський.

Він висловив впевненість, що Україна здобуде мир, оскільки отримає такі сильні гарантії безпеки, "настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну".

"Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої Незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти, наші онуки святкували День Незалежності. В мирі. У спокої. З упевненістю в майбутньому. З повагою і вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні, війні за незалежність. Хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Задля такої мети варто жити. За це й стоїмо. Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності", - підсумував Зеленський.

