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День Незалежності України: історія, значення та цінності

Крістіна Слончак
24 серпня, 2024 субота
10:00
Свята День Незалежності України

У суботу, 24 серпня, українці святкують 33-ю річницю Незалежності України - одне з найважливіших державних свят

Зміст

Цей день став символом довгого шляху боротьби за свободу, гідність і право українського народу жити у власній суверенній державі.

Останні роки особливо підкреслили значення цього свята, адже сьогодні Незалежність – це не просто поняття, а право на існування, вибір європейського курсу та щоденна боротьба за свободу і мир у країні.

Історичні дані

Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України. Цей документ визначив створення незалежної Української держави, і був відповіддю на багаторічні прагнення українців до свободи. Через майже чотири місяці, 1 грудня 1991 року, на всеукраїнському референдумі понад 90% громадян, а саме 28 804 071 людей, підтвердили своє бажання жити у вільній країні. Ця історична подія стала фінальною крапкою у процесі розпаду Радянського Союзу, відкривши нову сторінку для України, як суверенної держави на міжнародній арені.

Чернетку Акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко створили 23 серпня 1991 року, записавши текст у звичайному шкільному зошиті. Для важливого документа обрали термін "акт", вважаючи на те, що "закон" звучить надто буденно. На тексті Акту депутати зробили декілька підписів із гаслами: "Слава Україні", "Ще не вмерла і не вмре", "Від сьогодні — будьмо".

Фото: із сайту Національного музею історії України (https://nmiu.org)

Згадуючи ті події, Левко Лук’яненко зазначав: "Необхідно написати такий законопроєкт, який би проголошував незалежність країни і в якому не буде дискусійних положень. Його треба ухвалити без обговорення. Бо якщо почнеться дискусія, то все затягнеться. За один день не ухвалимо. А потім — вихідні. У комуністів пройде страх. І нам не вдасться проголосити незалежність".

Однак, шлях до свободи для України був буремним та довгим. Акт проголошення Незалежності в 90-х був не першою спробою країни здобути самостійність. Упродовж XX століття різні частини та регіони країни заявляли про створення власних держав. Зокрема, в 1918 році з’явилися Українська Народна Республіка, Кубанська та Західноукраїнська народні республіки. Однак ці державні утворення довго не втримались, Кубань і УНР перейшли під владу більшовиків у 1920 році, а західноукраїнські землі були поділені між Польщею, Румунією та Чехословаччиною в 1919 році.

У 1939 році виникла Карпатська Україна, ця невелика держава за рік до цих подій отримала автономію у складі Чехословаччини. Проте вже в ніч на 14 березня угорські війська разом із гітлерівськими силами вторглися в регіон, і незабаром його повністю окупували.

Ще однією важливою датою в історії стали події 30 червня 1941 року. Тоді у Львові Ярослав Стецько від імені ОУН оголосив про відновлення Незалежної України. Однак, німці швидко придушили цю ініціативу, а членів ОУН очікували арешти та розстріли.

Лише 24 серпня 1991 року, після 50 років боротьби, Україна остаточно здобула Незалежність, яку зараз відстоює у війні.

Боротьба та національна єдність

День Незалежності сьогодні має ще глибше значення для всіх українців. Це не лише про минуле, а й про теперішнє та майбутнє. Останні події, зокрема війна з Росією, підкреслили важливість боротьби за збереження незалежності, територіальної цілісності та демократичних цінностей.

Українці вкотре змушені доводити всьому світу свою рішучість захищати рідну землю, культуру, мову та свободу. День Незалежності – це не лише святкування, а й вшанування тих, хто поклав життя за свободу країни, а також підтримка всіх, хто сьогодні продовжує боротися на передовій.

Святкування Дня Незалежності

З кожним роком День Незалежності стає все більш масштабним і значущим святом. У Києві, як і в інших містах України, відбуваються урочисті заходи: паради, концерти, виставки та покладання квітів до пам’ятників видатним українцям. Українці по всьому світу також активно долучаються до святкувань, влаштовуючи флешмоби, акції та культурні події, що підкреслюють єдність народу.

Так, протягом 22- 25 серпня в Києві відбувається міждисциплінарний фестиваль "Про Українське", який присвячений темі Незалежності України через призму різних видів мистецтва. У 2024 році фестиваль вперше проходить не онлайн та висвітлює п'ять основних цінностей українського суспільства: кіно показує сміливість, література демонструє свободу, гумор у візуальному мистецтві, чуйність розкрита у музиці та любов у театральних виставах.

У багатьох містах України заплановані концерти, вистави, фестивалі, виставки, лекції, флешмоби та інші заходи.

День Незалежності

Фото: ANDERVER.LIVEJOURNAL.COM

Незалежність – це не лише привілей, але й велика відповідальність. Українці будують своє життя на принципах демократії, свободи слова та справедливості, зберігаючи свою національну ідентичність та виборюючи місце в європейській родині народів.

Сьогодні, коли Україна знову переживає складні випробування, День Незалежності набуває особливого змісту. Це час не лише для святкувань, але й для роздумів про майбутнє. Українці вірять у перемогу та відновлення миру на своїй землі.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
День Незалежності
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