Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
Будівля Європейської Ради у Брюсселі підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
Про це повідомив президент Євроради Антоніо Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х.
Кошта зазначив, що підсвітку встановили увечері 23 серпня.
"Дорогі громадяни України, сьогодні ввечері (вчора - ред.) будівля Європейської Ради сяє вашими національними кольорами — синім і жовтим — як символ нашої незмінної підтримки", - наголосив він.
Він додав, що таким чином Єврорада віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому України напередодні Дня Незалежності.
Президент Євроради закінчив допис словами: "Слава Україні!"
- Будівлю міністерства закордонних справ Латвії прикрасили українськими прапорами та підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.
