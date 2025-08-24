Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України

Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України

Марія Науменко
24 серпня, 2025 неділя
10:39
Світ

Будівля Європейської Ради у Брюсселі підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України

Зміст

Про це повідомив президент Євроради Антоніо Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х.

Кошта зазначив, що підсвітку встановили увечері 23 серпня.

"Дорогі громадяни України, сьогодні ввечері (вчора - ред.) будівля Європейської Ради сяє вашими національними кольорами — синім і жовтим — як символ нашої незмінної підтримки", - наголосив він.

Він додав, що таким чином Єврорада віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому України напередодні Дня Незалежності.

Президент Євроради закінчив допис словами: "Слава Україні!"

  • Будівлю міністерства закордонних справ Латвії прикрасили українськими прапорами та підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.
