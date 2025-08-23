МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні
Будівлю міністерства закордонних справ Латвії прикрасили українськими прапорами та підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності України
Про це інформує міністерство закордонних справ Латвії.
"Вітаючи Україну з Днем Державного прапора 23 серпня та Днем Незалежності 24 серпня, біля будівлі міністерства закордонних справ майоріють прапори, а фасад будівлі підсвічується кольорами. Бажаємо нашим друзям в Україні сили та витривалості." – ідеться в повідомленні.
Очільниця відомства Байба Браже поділилася фотографією будівлі з українськими прапорами та синьо-жовтою підсвіткою на своїй сторінці в соцмережі X
"На честь Дня прапора України сьогодні та Дня Незалежності завтра будівля Міністерства закордонних справ Латвії підсвічена кольорами українського прапора. #StandWithUkraine", – написала вона.
- У суботу, 23 серпня, в місті Буча, що пережило жахіття окупації на початку повномасштабного вторгнення, урочисто підняли синьо-жовтий стяг з нагоди Дня Державного прапору.
