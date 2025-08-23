МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні

Про це інформує міністерство закордонних справ Латвії.

"Вітаючи Україну з Днем Державного прапора 23 серпня та Днем Незалежності 24 серпня, біля будівлі міністерства закордонних справ майоріють прапори, а фасад будівлі підсвічується кольорами. Бажаємо нашим друзям в Україні сили та витривалості." – ідеться в повідомленні.

Sveicot Ukrainu Valsts karoga dienā 23. augustā un tās Neatkarības dienā 24. augustā, pie Ārlietu ministrijas ēkas plīvo ???????? karogi un fasāde tiek izgaismota ???????? krāsās. Mūsu draugiem Ukrainā vēlam spēku un izturību! #atbalstuUkrainu pic.twitter.com/xejGqpXFti — Ārlietu ministrija ???????? | #atbalstuUkrainu ???????? (@Arlietas) August 22, 2025

Очільниця відомства Байба Браже поділилася фотографією будівлі з українськими прапорами та синьо-жовтою підсвіткою на своїй сторінці в соцмережі X

"На честь Дня прапора України сьогодні та Дня Незалежності завтра будівля Міністерства закордонних справ Латвії підсвічена кольорами українського прапора. #StandWithUkraine", – написала вона.

To honour Ukraine’s Flag day today and Independence Day tomorrow, Latvia’s Foreign Ministry is lit in Ukrainian???????? colours. #StandWithUkraine pic.twitter.com/4l1531k6YA — Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 23, 2025