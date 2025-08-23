У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг: гімн заспівав Тарас Тополя

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

З нагоди дня державного прапора у Бучі підняли синьо-жовтий стяг. На урочистості прийшли представники влади, політики та містяни. Державний гімн виконав Тарас Тополя. Під час виступу він згадав про бої 2022 року й подякував ЗСУ за можливість сьогодні стояти під українським прапором.

фото: Наталя Стареправо

Також учасники поклали квіти до пам’ятних місць та вшанували хвилиною мовчання полеглих Героїв. З вітальним словом виступив очільник КОВА Микола Калашник.

"Наш прапор майорить над незалежними містами і селами, які звільнили наші воїни. У кожного нашого захисника у кишені є не лише фотографія своєї родини, а й український прапор - як віра у краще майбутнє нашої держави і справедливий український мир", - сказав очільник КОВА Микола Калашник.

фото: Наталя Стареправо

фото: Наталя Стареправо

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підкреслив: слава прапора живе завдяки людям, які нині виборюють незалежність на фронті

"Давайте пам’ятати й шанувати наші символи. Кожен на своєму місці має робити все, щоб слава нашого прапора примножувалась і жила крізь віки. Завтра у Києві буде багато міжнародних гостей, але ми повинні показати, що самі готові опиратися агресору й давати відсіч, підтримуючи наших воїнів. У ці дні, коли ми святкуватимемо, хтось віддаватиме життя, хтось повертатиме наші території, хтось битиметься за Україну".

фото: Наталя Стареправо

З українським стягом на святкування і вшанування памʼяті загиблих воїнів прийшла литовська волонтерка Моніка.

"Як волонтерка, ми відбудовуємо школу у Бучі. І цей прапор мені передали українські волонтери, які до нас долучилися. Я тут, аби разом з українцями відзначити день прапора і день незалежності. У Литві ми святкуємо день незалежності 16 лютого", - каже волонтерка і жителька Литви Моніка.

Святкування продовжиться молитвою за участі митрополита Київського і всієї України Епіфанія та концертом у міському парку.