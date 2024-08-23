23 серпня - День Державного прапора України та міжнародний день пам’яті жертв сталінізму і нацизму

Цей день має особливе значення для українців, адже жовто-блакитний стяг є важливим елементом державності та національної єдності. Прапор України, який символізує небо та пшеницю, залишається невіддільною частиною національної гордості й патріотизму кожного українця.

Крім того, саме 23 серпня світ відзначає європейський День пам’яті жертв сталінізму та нацизму.

День Державного прапора України: історія свята

Цей визначний день був офіційно затверджений в Україні у 2004 році Указом президента Леоніда Кучми. Саме 23 серпня 1991 року група депутатів занесла прапор до сесійної зали Верховної Ради, а вже 4 вересня на цій же будівлі замайорів синьо-жовтий стяг як символ нової незалежної держави.

Згідно з даними Українського інституту національної пам'яті поєднання синього та жовтого кольорів стало символом української нації ще за часів європейської "весни народів" у XIX столітті. Проте ця символіка має глибокі корені в історії України, що налічує багато століть.

Історичні свідчення показують, що блакитний фон та жовті елементи вже використовувалися в позначенні українських міст за часів Київської Русі. Козаки часто зображували жовті хрести, зброю та інші елементи на синьому фоні своїх знамен.

У революційних хвилях 1848 року синьо-жовтий прапор набув популярності як символ українського народу. Вперше він замайорів над ратушею у Львові в червні того ж року.

На території Наддніпрянщини, яка тоді входила до складу Російської імперії, синьо-жовтий прапор як знак боротьби за українську національну ідентичність з'явився пізніше, приблизно у 1905–1907 роках, після подій Революції. А в 1917 році він офіційно став символом української державності.

Йшли роки, однак синьо-жовтий прапор продовжував залишатися важливим символом національної боротьби. Протягом радянської епохи, коли українська національна символіка була заборонена, стяг використовувався в підпільних рухах та організаціях, які боролися за відновлення незалежності. Його кольори ставали символом опору і надії для поколінь українців, що прагнули до свободи та самостійності.

Символіка прапора та значення свята

Державний прапор України має лаконічний та глибокий сенс – горизонтальна смуга синього кольору символізує чисте небо, а жовтого – пшеничне родюче поле та багатство країни. Комбінація цих кольорів відображає природну красу та духовні цінності українського народу.

День Державного прапора – це не просто офіційне свято, а й можливість для кожного українця відчути свою приналежність до великої нації. Прапор України – це символ боротьби за незалежність, волю та гідність. У цей день особливо важливо вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України.

Святкування Дня Державного прапора є важливим елементом національної ідентичності і єдності. Воно нагадує про шлях, пройдений Україною до незалежності, і про символи, які об'єднують її громадян. Він гордо прикрашає плечові шеврони, рюкзаки та позиції наших захисників, символізуючи їхню відданість і героїзм. А на тимчасово окупованих територіях українці з нетерпінням чекають моменту, коли синьо-жовтий знову розгорнеться над їхніми рідними містами та селищами, повертаючи свободу та волю.

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Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму: дата та значення

На 23 серпня припадає день, коли Європа вшановує пам'ять жертв тоталітарних режимів сталінізму і нацизму. Відзначення цієї дати є важливою частиною збереження історичної пам'яті, боротьби з нещадними режимами.

Обрали саме цю дату невипадково, вона збігається з роковинами підписання пакту Молотова - Ріббентропа 1939 року, також відомого як пакт про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом. Цей документ став спусковим механізмом розподілу Європи між двома тоталітарними режимами і зрештою призвів до Другої світової війни, а також до численних людських жертв і руйнувань.

Цей день має на меті вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули через надмірні амбіції вождів. Він є також можливістю для суспільства переглянути історію, оцінити її наслідки та утвердити цінності демократичного суспільства.

На рівні Європи не було досягнуто належного осуду тоталітарного режиму СРСР на рівні з нацизмом. Таке засудження є критично важливим для відновлення справедливості для його жертв і необхідним для глибокого розуміння історії. Сьогодні ця тема є особливо болісною для кожного українця, адже справедливе покарання і притягнення до відповідальності всіх, хто підтримує агресію російського режиму проти України, є надзвичайно важливими. Світ не повинен терпіти жодної тоталітарної ідеології, незалежно від того, які політичні маніпуляції вона використовує для самозахисту.

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