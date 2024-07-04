"Є межа можливостей": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірність відходу ЗСУ з Часового Яру
Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що росіяни перекинули до Часового Яру велику кількість живої сили та техніки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни перекинули у Часів Яр велику кількість живої сили та техніки, використовуючи авіацію та рівняючи його з землею. Тримати оборону в зруйнованому місті ще гірше, ніж десь в полі. Ще місяць тому у ГУР припускали, що цілком можливо, що нам доведеться відходити з цієї позиції. Тому що сили та засоби, які росіяни там використовують, значно переважають наші можливості", - зауважив Гетьман.
За словами майора запасу НГУ, у Часовому Яру росіяни зазнають великих втрат.
"Зрозуміло, що відходити від міста не хотілося б, це панівна висота. Місто важко штурмувати, але є межа можливостей. Припускаємо, що можливо нам доведеться відійти з Часового Яру, враховуючи потужність російських атак, м'ясні штурми, кількість КАБів, ФАБів, снарядів. Якщо й далі буде продовжуватися така інтенсивність бойових дій, то туди треба підводити резерви, а резервів не вистачає", - додав Гетьман.
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