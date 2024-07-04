Ворожа артилерія вже дістає до траси Покровськ - Костянтинівка, - головред "Суспільне Донбас"
Головний редактор "Суспільне Донбас" Андрій Крамченков зазначив, що траса Покровськ - Костянтинівка, яка живить величезний шматок фронту, може опинитися під вогневим контролем ворога
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Основними напрямками штурмів ворога є Лиманський та Покровський напрямки. Там залишається близько 7 кілометрів до траси Покровськ - Костянтинівка. До траси вже дістає ворожа артилерія, незабаром почнуть діставати й міномети. Тобто ця траса, яка живить величезний шматок фронту, скоро опиниться під вогневим контролем ворога. Якщо по ній поїхати, то з траси видно поля, які горять. ДСНС повідомляє, що російські військові регулярно підпалюють поля з нашою пшеницею", - зауважив Крамченков.
Головний редактор "Суспільне Донбас" також додав, що росіяни знищують Костянтинівку авіабомбами. Якщо ворог вийде на Часів Яр, почне діставати артилерією, і ситуація ще більше ускладниться.
"Торецьк і Нью-Йорк - це також напрямки основних штурмів росіян. Нью-Йорк знищують авіабомбами. Вночі та зранку росіяни скидають авіабомби, дрони – в першій половині дня, в другій половині дня працює ворожа артилерія", - зазначив Крамченков.
- Протягом доби 3 липня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільшу кількість штурмів Сили оборони відбили на Покровському напрямку.
- Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі повністю зруйнований.
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