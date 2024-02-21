Є підстави вважати, що РФ намагатиметься йти на захід: офіцер ЗСУ про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю на Авдіївському напрямку. Наразі ситуація продовжує бути складною й неспокійною. Попри те що Сили оборони вийшли з міста, все одно КАБи летять і артобстріли тривають. Зараз інтенсивність штурмових дій з боку росіян зменшилася, але ворог продовжує намацувати слабкі місця в обороні наших сил. Відбувається багато обстрілів, багато їхніх дронів. Є підстави вважати, що за деякий час буде продовжуватися спроба росіян іти на захід", - наголосив Лазуткін.

За словами офіцера ЗСУ, на Авдіївському напрямку росіяни мають гарні можливості для поповнення резервів.

"Можна сказати, що за ті кілька днів після виходу Сил оборони з Авдіївки трохи зменшилася інтенсивність бойових дій, але вони продовжуються. Насправді дуже неспокійно на Авдіївському напрямку. Росіяни мають гарні можливості для поповнення резервів. Вони також мають логістичні можливості для перекидання живої сили й техніки", - додав Лазуткін.