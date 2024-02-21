Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Стратегічне рішення": Пентагон відреагував на вихід українських сил з Авдіївки

"Стратегічне рішення": Пентагон відреагував на вихід українських сил з Авдіївки

21 лютого, 2024 середа
06:32
Війна з Росією Пентагон

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала відхід Сил оборони з Авдіївки та назвала його "стратегічним", задля збереження артилерії та снарядів

Про це вона сказала на брифінгу, передає "Суспільне".

За словами Сінгх, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Через це ЗСУ будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати зі зброєю партнерів.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", - сказала речниця.

Водночас вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

  • Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
  • Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі.
  • Вранці 18 лютого в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.
  • 19 лютого член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше
  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати обставини страти військових, яких росіяни розстріляли під час виходу ЗСУ з Авдіївки.
Теги:
Світ
Пентагон
ЗСУ
Авдіївка
США
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
20 лютого, 2024 вiвторок
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
Максим Кузьмінов
20 лютого, 2024 вiвторок
ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
19 лютого, 2024 понедiлок
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.8
  • EUR
    Купівля 41.14
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 лютого
07:03
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони відбили атаки РФ на 8 напрямках, найбільше - на Мар'їнському
06:51
путін та шойгу
Кремль заявив про "знищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини для інформаційного ефекту перед виборами, - ISW
06:49
Знешкоджено міжнародну хакерську мережу LockBit, США наклали санкції на росіян – розробників вірусу
06:15
БпЛА Vector
Українські війська тестують БПЛА зі штучним інтелектом, - Сухаревський
06:00
Анонс
Олександр Зінченко та Габріель Мартінеллі (праворуч)
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 21 лютого
05:43
Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 у США до літа
05:30
Окупанти
Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених
04:35
Снаряди 155-мм
"Ми шукаємо можливість": у Канаді досі не зробили кроки до збільшення виробництва артснарядів
04:15
SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2
02:39
Джейк Салліван
Оборонна промисловість і джерела доходів для економіки РФ: Білий дім про великий пакет санкцій проти Росії
02:22
Через фішинговий сайт "єПідтримки" обкрадав громадян: в Одесі чоловіка підозрюють у шахрайстві
02:06
HIMARS
ЗСУ, ймовірно, вдарили ракетами HIMARS по полігону окупантів на Донеччині, могли загинути до 60 осіб, - BBC
01:32
Жовенель Моїз
Суд звинуватив вдову президента Гаїті у його вбивстві заради посади, - ЗМІ
00:54
Рада безпеки ООН
США втретє ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази
00:28
Джейк Салліван
У Білому домі звинуватили конгрес, що Путін здобув "помітну перемогу" на полі бою в Україні
00:15
фейк
"Західні куратори вважають Зеленського неефективним, а в Авдіївці були таємні катівні": російські фейки за 20 лютого
00:04
"Все це сталося через те, що Росія напала на Україну": Дуда прокоментував ситуацію на кордоні
2024, вiвторок
20 лютого
23:55
Лаутаро Мартінес (попереду), Інтер - Атлетико
Ліга чемпіонів: "Інтер" переміг "Атлетико", а ПСВ зупинив "Борусію" у 1/8 фіналу
23:36
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу заявив про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони спростували
23:25
Ерлінг Холанд (в центрі)
"Манчестер Сіті" дотиснув "Брентфорд" та впритул наблизився до лідера АПЛ
22:56
Adobe
Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту, який здатен аналізувати PDF-документи
22:50
Ексклюзив
блокада кордону
Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею
22:44
Максим Кузьмінов
Льотчика-втікача Кузьмінова розстріляли у курортному містечку в Іспанії, - джерела NYT в поліції
22:20
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе отримає за перехід до "Реалу" велетенський підписний бонус, - BBC
22:13
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
США намагалися відмовити РФ від випробування ядерної космічної зброї під час таємних переговорів, - Politico
21:52
Оновлено
Артем Козаченко
У Німеччині в лікарні помер другий український баскетболіст, який став жертвою нападу
21:34
Посол США в Україні Бріджит Брінк
"Мала дві розмови з Джонсоном": посол США Брінк переконана, що конгрес проголосує за допомогу Україні
21:21
Олександр Сирський
"Сирський здав Авдіївку": росіяни запустили проти головнокомандувача ЗСУ інформаційну кампанію
21:19
На фото: боєприпаси
У центрі уваги постачання боєприпасів: Сирський та Умєров обговорили з Остіном ситуацію на передовій
21:07
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Ворог намагається спровокувати нас розстрілювати штурмовиків РФ": боєць ЗСУ про страту українських військовополонених в Авдіївці
21:01
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав причиною втрати Авдіївки дефіцит боєприпасів
20:58
Мая Санду та Дорін Речан
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
20:43
експорт кукурудзи
Кубраков розповів про додатковий маршрут, який Україна використовуватиме через польську блокаду кордону
20:25
Аналітика
Сергій Згурець
Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця
20:04
рада слуга народу
Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга Народу", - джерела
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Смерть Навального: сірість убиває
20:00
Аналітика
україна німеччина
Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
19:57
Ексклюзив
Революція гідності, беркут
"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській
19:54
Куп'янськ
Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
19:42
Сухопутні війська ЗСУ
Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV