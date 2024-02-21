"Стратегічне рішення": Пентагон відреагував на вихід українських сил з Авдіївки

Про це вона сказала на брифінгу, передає "Суспільне".

За словами Сінгх, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Через це ЗСУ будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати зі зброєю партнерів.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", - сказала речниця.

Водночас вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.