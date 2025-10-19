Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
Колишній міністр охорони здоров’я Литви Аурімас Печкаускас щойно повернувся з третьої гуманітарної місії в Україні, де понад два тижні надавав медичну допомогу пораненим у прифронтових районах
Про це пише LRT.
Печкаускас працював із мобільними хірургічними бригадами та реанімобілями, надаючи невідкладну медичну допомогу військовим і цивільним. Він також передав обладнання та допомагав організовувати тимчасові шпиталі.
"Коли ти працюєш в операційній, а за стіною тричі поспіль падають бомби — стіни тремтять, генератори автоматично вмикаються, а місцеві спокійно констатують: "Здається, щойно атака з 50‑міліметрових КАБів". Або коли на прийом привезли чотирьох людей, яких щойно уразив FPV. Такі миті нагадують, що війна — не десь далеко, а тут поруч", — розповів Печкаускас.
Медик підкреслив, що його робота в Україні — це не лише надання допомоги, а й навчання українських лікарів тактичній медицині та обмін досвідом:
"Ми ділимося знаннями, а одночасно вчимося в українців — як вони організовують евакуацію, як працюють передові хірургічні команди. Цей досвід потрібно брати додому".
За словами Печкаускаса, участь у таких місіях важлива і для Литви, оскільки дозволяє підготувати систему охорони здоров’я Литви до можливих криз.
Ексміністр працював на фронті протягом двох тижнів як волонтер організації Blue/Yellow, рятуючи життя поранених та допомагаючи організовувати медичну підтримку у зоні бойових дій.
- У пʼятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс приїхав з візитом до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе