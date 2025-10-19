Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ

Про це пише LRT.

Печкаускас працював із мобільними хірургічними бригадами та реанімобілями, надаючи невідкладну медичну допомогу військовим і цивільним. Він також передав обладнання та допомагав організовувати тимчасові шпиталі.

"Коли ти працюєш в операційній, а за стіною тричі поспіль падають бомби — стіни тремтять, генератори автоматично вмикаються, а місцеві спокійно констатують: "Здається, щойно атака з 50‑міліметрових КАБів". Або коли на прийом привезли чотирьох людей, яких щойно уразив FPV. Такі миті нагадують, що війна — не десь далеко, а тут поруч", — розповів Печкаускас.

Медик підкреслив, що його робота в Україні — це не лише надання допомоги, а й навчання українських лікарів тактичній медицині та обмін досвідом:

"Ми ділимося знаннями, а одночасно вчимося в українців — як вони організовують евакуацію, як працюють передові хірургічні команди. Цей досвід потрібно брати додому".

За словами Печкаускаса, участь у таких місіях важлива і для Литви, оскільки дозволяє підготувати систему охорони здоров’я Литви до можливих криз.

Ексміністр працював на фронті протягом двох тижнів як волонтер організації Blue/Yellow, рятуючи життя поранених та допомагаючи організовувати медичну підтримку у зоні бойових дій.