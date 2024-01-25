Експолонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня Іл-76
Визволений український полонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня військово-транспортного літака Іл-76
Про це він написав на своїй сторінці у мережі Х.
Український військовий і експолонений Максим Колесніков, фото якого після звільненння з полону з яблуком у руках облетіло сотні медіа й усі соцмережі, підловив Міноборони РФ на черговій брехні.
Він зауважив, що росіяни стверджують, що в Іл-76, який впав у Бєлгородськй області, було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 наглядачі. Цю інформацію він назвав повною брехнею, адже на таку кількість полонених мало б бути набагато більше конвоїрів.
"Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їхньої воєнної поліції. 3 охоронці, ага", – зауважив Колесніков.
- У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Росія стверджує, що у ньому перевозили українських полонених для обміну. В Україні цієї інформації не підтвердили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе