Експолонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня Іл-76

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Х.

Український військовий і експолонений Максим Колесніков, фото якого після звільненння з полону з яблуком у руках облетіло сотні медіа й усі соцмережі, підловив Міноборони РФ на черговій брехні.

Він зауважив, що росіяни стверджують, що в Іл-76, який впав у Бєлгородськй області, було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 наглядачі. Цю інформацію він назвав повною брехнею, адже на таку кількість полонених мало б бути набагато більше конвоїрів.

"Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їхньої воєнної поліції. 3 охоронці, ага", – зауважив Колесніков.