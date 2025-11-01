Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін

Про це в етері Еспресо розповів російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Кремль більш хитромудро діє щодо мобілізації – дума визначила, що резервісти (тобто люди, які відслужили в армії), що перебувають на території РФ, можуть бути відправлені примусово на об’єкти оборони. А це дуже широкий перелік – об’єкти можуть бути й в Криму чи в Донецькій області. Вони вже й до строковиків приглядаються, формально строковика можна відправити в Крим і в Херсонську чи Запорізьку область – не на передову. Але де там не передова, якщо враховувати БПЛА? Раніше що пів року (тепер цілорічний призов зробили), набирали до 120-130 тисяч призовників – план був 150 тисяч, але по країні набирали 120-130 тисяч що пів року. Оскільки тепер нема осіннього та весняного призову, ті самі 220 тисяч на рік будуть збирати. Але це той резерв, який вони тримають, щоби в якийсь момент кинути на війну", - розповів Фейгін.

За словами політика, все менше росіян вдається заманювати грошима. Причиною стали масштабні втрати на фронті.

"Останній варіант – це мобілізація. Не загальна, а якийсь етап часткової мобілізації, коли забиратимуть осіб з військово-обліковими спеціальностями 2-ї категорії, старших, які давно пройшли строкову службу, - така вірогідність дуже висока. Можливо, вони черпатимуть серед резервістів, осіб інших категорій. Адже дефіцит уже не покривають контрактники. Ви правильно сказали: кумулятивне середовище, в якому можна було рублем приманити, чи погрозами, чи з тюрми – але їх все меншає, вони гинуть у промислових кількостях. Ті, що залишаються, - нема дурних, на 4-й рік війни вже все зрозуміли, що кулі не паперові", - додав він.

Фейгін наголосив, що в Росії вже майже не залишилось сімʼї, а якої немає загиблих чи поранених на війні. Росіяни розуміють, що це шлях в один кінець. Тому Кремль буде вдаватись до примусової мобілізації.

"І ентузіазм меншає. Адже за чотири роки вже нема такої сім’ї, вулиці, будинку, де б хтось якось не був дотичний до загиблих – знайомих, сусідів, рідних. І це ж не абстрактна загибель – вони поховані на кладовищах. Ілюзій вже ні в кого не залишилося, поїздка на фронт в Україну – це не на риболовлю чи на полювання. Ні, уже всі усвідомила, що це шлях в один кінець. Тому все складніше буде знаходити добровольців на контракти, доведеться вже шукати форму примусу. Можна не сумніватися, знайдуть", - підсумував він.