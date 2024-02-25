Єрмак пояснив, коли Формулу миру представлять РФ
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що, можливо, Україна запросить представників РФ до підтримки Формули миру Володимира Зеленського
Про це він заявив на форумі "Україна. 2024 рік".
"На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо представників Російської Федерації, де їм буде представлений цей план на той випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресорку, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", - сказав Єрмак.
Очільник Офісу президента додав, що те, що керівництво України розуміє під справедливим миром, викладено в українській Формулі миру.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Формула миру може стати основою для припинення інших військових конфліктів.
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