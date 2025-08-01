"Естонія утилізує залишки туш диких тварин, що хворіють на чуму, і робить із них консерви для ЗСУ": ЦПД спростував новий фейк РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі TG-канали поширюють повідомлення, буцімто Естонія "утилізує залишки" туш диких тварин, перетворюючи їх на консерви для українських військових", - йдеться у повідомленні.

Міністр сільського господарства Естонії Гендрік Террас пояснив, що уряд збирається викупити м'ясо тільки тих тварин, які є здоровими, і були відстріляні в межах програми боротьби з африканською чумою свиней. Зазначається, що з цього м'яса виготовлять пів мільйона банок тушкованки. Її передадуть Силам оборони Естонії та відправлять як продовольчу допомогу в Україну, а інфіковані туші утилізують.

"Мета маніпуляції - принизити Україну, виставивши союзницьку допомогу як зневажливу й другосортну. Так російська пропаганда намагається посіяти недовіру до партнерів і деморалізувати українське суспільство", - наголосив ЦПД.