"Естонія утилізує залишки туш диких тварин, що хворіють на чуму, і робить із них консерви для ЗСУ": ЦПД спростував новий фейк РФ
Російська пропаганда поширює фейк, ніби Естонія переробляє туші диких тварин, які хворіють на чуму, на консерви для українських військових
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Ворожі TG-канали поширюють повідомлення, буцімто Естонія "утилізує залишки" туш диких тварин, перетворюючи їх на консерви для українських військових", - йдеться у повідомленні.
Міністр сільського господарства Естонії Гендрік Террас пояснив, що уряд збирається викупити м'ясо тільки тих тварин, які є здоровими, і були відстріляні в межах програми боротьби з африканською чумою свиней. Зазначається, що з цього м'яса виготовлять пів мільйона банок тушкованки. Її передадуть Силам оборони Естонії та відправлять як продовольчу допомогу в Україну, а інфіковані туші утилізують.
"Мета маніпуляції - принизити Україну, виставивши союзницьку допомогу як зневажливу й другосортну. Так російська пропаганда намагається посіяти недовіру до партнерів і деморалізувати українське суспільство", - наголосив ЦПД.
- 18 липня кремлівські пропагандисти поширили фейк, нібито українські військові атакували дроном поліцейських на Харківщині через суперечку за безплатні хот-доги на заправці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.64Продаж 48.45
- Актуальне
- Важливе