"Не змогли поділити безплатні хот-доги": роспропаганда намагається перекласти на ЗСУ провину за атаку на поліцейських на Харківщині

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію, начебто українські військові 22-ї ОМБр атакували FPV-дроном поліцейських на Харківщині, бо нібито не змогли поділити безплатні хот-доги на заправці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, четверо правоохоронців постраждали 13 липня ввечері, коли російський FPV-дрон влучив у їхній службовий автомобіль біля переправи в Куп'янській громаді. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження.

ЦПД наголосив, що поширення таких інформаційних вкидів є елементом воєнної стратегії РФ. Кремль прагне висміяти та дискредитувати українські Сили оборони, відволікаючи увагу від власних злочинів, а також цілеспрямовано знизити довіру до українських інституцій та посіяти сумніви серед населення.