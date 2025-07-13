Росіяни атакували FPV-дроном поліцейську автівку на Куп'янщині: постраждали 4 правоохоронці
Правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що увечері 13 липня ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ.
Унаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували.
Пізніше поліція опублікувала фото наслідків атаки ворога.
- Того ж дня російська окупаційна армія застосовувала безпілотники для атак по Сумській громаді, внаслідок чого є часткове знеструмлення, а також загиблий і поранений.
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