Росіяни вбили дроном чоловіка у Сумській громаді: через повторний удар постраждали медики

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури", - зазначив Григоров.

За його інформацією, частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення.

"Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сум'ян", - додав очільник ОВА.

Близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату ворожий дрон атакував двох братів, які їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади.

"Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога", - повідомив Олег Григоров.

Пізніше Григоров повідомив, що після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

Через це двоє парамедиків обстежуються у лікарні.