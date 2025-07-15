"Український FPV-дрон атакував жінок біля одного з будинків на Сумщині": ЦПД попередив про фейк РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють фейкове відео про "звірства ЗСУ" на Сумщині, де український FPV-дрон нібито атакував жінок, які тримали плакат із написом, що вони "русскіє" і "просять допомоги".

ЦПД стверджує, що жодних доказів цьому немає, оскільки відео не дає змоги прочитати плакат чи чітко побачити події, а також встановити власника дронів. Натомість саме російські FPV-дрони регулярно атакують цивільних українців, використовуючи терор як метод ведення війни.

"Цей фейк є частиною масштабної інформаційної кампанії РФ, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та відволікання уваги міжнародної спільноти від численних задокументованих воєнних злочинів, які чинить російська армія. Паралельно кремлівська пропаганда просуває наратив про "русскіх людєй", яких нібито переслідують в Україні, щоб виправдати агресію та нав’язати міф про "єдиний народ" і "священну війну", - йдеться у повідомленні.