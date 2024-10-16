Евакуаційний потяг із Донеччини курсуватиме щодня: в ОВА розповіли, в які регіони вивозитимуть людей
Евакуаційний потяг, який вивозить жителів Донеччини до безпечніших регіонів, курсуватиме щодня. Людей евакуюватимуть на Дніпропетровщину та Львівщину
Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.
З 334 тис. цивільних жителів, які ще залишаються на Донеччині, 43 тис. людей проживають у 18 громадах, які віднесені до зони бойових дій.
Загалом з початку оголошення евакуації з території Донецької області вивезли 1 млн 163 тисячі цивільних, з них 46 тис. – люди з інвалідністю та 185,7 тис. – неповнолітні.
Протягом тижня, що минув, у межах примусової евакуації родин із дітьми вдалося вивезти 129 дітей.
Станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишається 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх). У Покровській громаді залишаються 135 дітей, в Іллінівській – 41 дитина.
- 7 жовтня в Мінреінтеграції повідомляли, що евакуаційні потяги з Донеччини у жовтні курсуватимуть раз на 4 дні, людей вивозитимуть на Черкащину. Однак, за даними Донецької ОВА, станом на 16 жовтня можливості Черкаської області приймати переселенців вичерпано.
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