Евакуаційний потяг із Донеччини курсуватиме щодня: в ОВА розповіли, в які регіони вивозитимуть людей

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

З 334 тис. цивільних жителів, які ще залишаються на Донеччині, 43 тис. людей проживають у 18 громадах, які віднесені до зони бойових дій.

Загалом з початку оголошення евакуації з території Донецької області вивезли 1 млн 163 тисячі цивільних, з них 46 тис. – люди з інвалідністю та 185,7 тис. – неповнолітні.

Протягом тижня, що минув, у межах примусової евакуації родин із дітьми вдалося вивезти 129 дітей.

Станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишається 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх). У Покровській громаді залишаються 135 дітей, в Іллінівській – 41 дитина.