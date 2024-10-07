Евакуаційні потяги з Донеччини у жовтні курсуватимуть раз на 4 дні
У жовтні евакуаційні поїзди з Донецької області курсуватимуть раз на 4 дні. Охочих залишити небезпечні території наразі приймає Черкащина
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Сьогодні евакуаційним рейсом вивезли 44 людини, серед яких 12 дітей та особи з інвалідністю.
Після прибуття потяга евакуйовані отримали харчові продукти, гуманітарну й психологічну допомогу. Крім того, згідно з повідомленням відомства, було організовано транспортування людей до громад, які готові їх прийняти.
У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно. Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня.
- За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року вивезено понад 197 тисяч осіб.
- 25 вересня на Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району.
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