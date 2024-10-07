Евакуаційні потяги з Донеччини у жовтні курсуватимуть раз на 4 дні

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Сьогодні евакуаційним рейсом вивезли 44 людини, серед яких 12 дітей та особи з інвалідністю.

Після прибуття потяга евакуйовані отримали харчові продукти, гуманітарну й психологічну допомогу. Крім того, згідно з повідомленням відомства, було організовано транспортування людей до громад, які готові їх прийняти.

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно. Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня.