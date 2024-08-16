Із серпня 2022 року з Донеччини евакуювали майже 200 тис. людей, – Мінреінтеграції
У межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року вивезено понад 197 тисяч осіб
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Серед евакуйованих – більш ніж 24 тис. дітей і близько 7,4 тис. осіб з інвалідністю.
Виїзди здійснюються щоденними потягами із Покровська до Дніпра, Львова, а також до Рівненської області.
"Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожну особу від ЮНІСЕФ та УВКБ ООН. Також переселенцям надається гуманітарна, правова, психологічна допомога та безоплатне житло", - зазначили у відомстві.
Там додали, що приділяють особливу увагу примусовій евакуації дітей разом із їхніми батьками або законними представниками.
"Наразі нею охоплено 18 населених пунктів. З початку проведення цих заходів (7 квітня 2023 року) було вивезено 3909 дітей", - поінформували в Мінреінтеграції.
Також у відомстві нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- За даними МВА, російські війська наблизилися майже впритул до Покровська. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста, тож людей закликали евакуюватися.
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