Із серпня 2022 року з Донеччини евакуювали майже 200 тис. людей, – Мінреінтеграції

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Серед евакуйованих – більш ніж 24 тис. дітей і близько 7,4 тис. осіб з інвалідністю.

Виїзди здійснюються щоденними потягами із Покровська до Дніпра, Львова, а також до Рівненської області.

"Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожну особу від ЮНІСЕФ та УВКБ ООН. Також переселенцям надається гуманітарна, правова, психологічна допомога та безоплатне житло", - зазначили у відомстві.

Там додали, що приділяють особливу увагу примусовій евакуації дітей разом із їхніми батьками або законними представниками.

"Наразі нею охоплено 18 населених пунктів. З початку проведення цих заходів (7 квітня 2023 року) було вивезено 3909 дітей", - поінформували в Мінреінтеграції.

Також у відомстві нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.