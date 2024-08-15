"Ворог підійшов майже впритул до Покровська": місцева влада закликала цивільних евакуюватися
Російські війська наблизилися майже впритул до Покровська Донецької області. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста
Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
"Сьогодні ворог підійшов майже впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Трохи більше ніж 10 км від околиць міста Покровськ. Ворог цинічно б'є або по критичній інфраструктурі, або по приватній забудові, або по житловій. Гинуть люди", - сказав він.
Очільник МВА закликав мешканців не зволікати з евакуацією, особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- За даними DeepState, росіяни захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку. Це всього 20 км до Покровська.
- За даними Генштабу, з початку доби 15 серпня на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, найбільше з яких зафіксували на Покровському напрямку - 23.
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