"Ворог підійшов майже впритул до Покровська": місцева влада закликала цивільних евакуюватися

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"Сьогодні ворог підійшов майже впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Трохи більше ніж 10 км від околиць міста Покровськ. Ворог цинічно б'є або по критичній інфраструктурі, або по приватній забудові, або по житловій. Гинуть люди", - сказав він.

Очільник МВА закликав мешканців не зволікати з евакуацією, особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.